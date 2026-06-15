Podcast Calciomercasto Napoli, Molaro: "Più che Gila, al Napoli serve un vice-Di Lorenzo"

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Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno.

Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Gila? La trattativa esiste e il Napoli lo segue concretamente. Gila è un giocatore importante, ma bisogna capire prima come verrà gestita la rosa. Se immaginiamo una difesa con Buongiorno, Rrahmani, Beukema e Gila, il Napoli avrebbe quattro centrali di altissimo livello da alternare tra campionato e coppe. In quel caso si potrebbe addirittura pensare di tenerli tutti."

L'arrivo di Gila potrebbe portare alla cessione di uno dei big della difesa?

"Se il club dovesse avere l'esigenza di monetizzare, allora qualcuno potrebbe partire. Tra Beukema e Buongiorno sono probabilmente loro i profili con più mercato. Però bisogna considerare che Rrahmani non è più giovanissimo e qualche problema fisico lo ha avuto, mentre Buongiorno non ha ancora dato tutte le garanzie che ci si aspettavano. Per questo motivo avere quattro centrali di alto livello sarebbe una soluzione ideale."

Qual è invece il vero problema da risolvere in difesa?

"Per me il Napoli deve intervenire soprattutto sulla fascia destra. Serve un'alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo. Non il classico giovane destinato a fare panchina per tutta la stagione, ma un giocatore pronto, che possa essere schierato titolare senza abbassare il livello della squadra. Con Champions League, campionato e Coppa Italia serviranno rotazioni vere."

Tra i nomi circolati, Dodo può essere quello giusto?

"Dodo è sicuramente un profilo molto interessante. Parliamo di un calciatore esperto che potrebbe contendere davvero il posto a Di Lorenzo. Forse ha caratteristiche un po' più offensive rispetto al capitano azzurro, ma rappresenterebbe una soluzione affidabile e pronta."

Di Lorenzo continua a essere una garanzia?

"Assolutamente sì. La sua forza è sempre stata la duttilità. Ha giocato bene sia a quattro che a tre, sa interpretare più ruoli e per anni non si è praticamente mai fermato. Però anche lui non è più giovanissimo e non può disputare tutte le partite della stagione. Ecco perché il Napoli deve trovare un'alternativa all'altezza."