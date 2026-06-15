Podcast Calciomercato Napoli, Tmw: Allegri voleva Vlahovic anche al Milan! Ecco la sua richiesta

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Lorenzo Di Benedetto, vice-direttore di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live.

Lorenzo Di Benedetto, vice-direttore di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Fiorentina su Lucca? Può essere, ma tutto dipende dal futuro di Moise Kean. In questo momento la Fiorentina sta valutando altre priorità. Inoltre il Napoli dovrebbe probabilmente cedere ancora Lucca in prestito, magari con diritto di riscatto, sperando di recuperare in futuro parte dell'investimento molto importante fatto la scorsa estate. Oggi parlare di una trattativa concreta con la Fiorentina è prematuro, perché prima bisogna capire cosa accadrà con Kean."

L'operazione Lucca potrebbe intrecciarsi con quella che porta a Dodò?

"La Fiorentina non ha intenzione di fare sconti. La situazione di Dodò è abbastanza chiara: o arriverà un'offerta soddisfacente e verrà ceduto, oppure rinnoverà il contratto. Non c'è alcuna rottura tra il giocatore e il club. Oltre al Napoli c'è soprattutto la Roma che lo segue con grande attenzione e proverà a muoversi una volta sistemate alcune questioni di bilancio."

In casa Napoli è emerso anche il nome di Cher Ndour. Qual è la situazione?

"La Fiorentina vorrebbe trattenerlo. Nell'ultima stagione è cresciuto molto e anche il percorso in Nazionale maggiore ha contribuito ad aumentare il valore del suo cartellino. I margini di miglioramento sono ancora notevoli. Naturalmente nessuno è incedibile, ma se il Napoli volesse davvero Ndour dovrebbe partire da una valutazione molto alta, attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante per un ragazzo che ha ancora molto da dimostrare."

Tra i nomi accostati al Napoli continua a esserci Dusan Vlahovic. Quanto c'è di concreto?

"Allegri lo segue da tempo. Lo voleva già al Milan e adesso il suo nome è tornato d'attualità anche per il Napoli. È una situazione particolare, perché Vlahovic non ha vissuto le sue stagioni migliori proprio con Allegri alla Juventus eppure il tecnico continua a stimarlo molto. Il problema principale resta economico."

Quali sono gli ostacoli dell'operazione?

"Vlahovic sarà uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Il contratto con la Juventus è in una situazione delicata e il giocatore chiede cifre molto elevate. Si parla di richieste da circa 15-16 milioni tra bonus alla firma e ingaggio. Per questo motivo, se il Napoli vuole ridurre il monte ingaggi, l'operazione appare piuttosto complicata."

Sostituire Lukaku con Vlahovic avrebbe senso?

"Dal punto di vista anagrafico sì, perché tra i due ci sono sette anni di differenza. Vlahovic è un classe 2000, Lukaku un classe 1993. Però se il Napoli sta valutando la cessione di Lukaku anche per abbassare il costo degli stipendi, allora prendere un attaccante con richieste economiche così elevate rischia di essere una contraddizione."

Con Allegri si parla spesso anche di Adrien Rabiot. Ci sono sviluppi?

"In questo momento è difficile parlare di trattative concrete. Molti giocatori sono concentrati sul Mondiale e diversi discorsi verranno rinviati alla fine della competizione. Lo stesso vale per tanti profili accostati al Milan e al Napoli. Dopo il torneo capiremo meglio quali operazioni potranno davvero entrare nel vivo."

Vale lo stesso discorso anche per Kevin De Bruyne?

"Assolutamente sì. Mi tornano in mente le parole di Aurelio De Laurentiis, che qualche settimana fa aveva detto chiaramente: 'Se qualcuno vuole andare via, può farlo'. Quando il presidente si esprime in questi termini, il messaggio è abbastanza chiaro. De Bruyne ha avuto un impatto limitato soprattutto a causa degli infortuni e bisognerà capire se il Napoli vorrà puntare ancora su di lui fino alla scadenza del contratto oppure valutare altre soluzioni già durante questa estate."

Quanto il Mondiale sta incidendo sulle trattative?

"Tantissimo. I giocatori oggi pensano esclusivamente alla competizione. È normale e anche giusto che sia così. Per questo motivo molte operazioni verranno affrontate seriamente soltanto al termine del torneo. Adesso i club stanno programmando, ma le trattative vere arriveranno più avanti."