Di Lorenzo a Mediaset: "Il Napoli c'è! Gran partita oggi per spirito e atteggiamento"
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Al di là di qualche battuta d'arresto, il Napoli c'è stato anche quest'anno. Stasera abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dello spirito, dell'atteggiamento, nel darci una mano. Siamo contenti, vediamo domani sera chi affronteremo in finale, sono due grandi squadre.
Cercheremo di vincere. Secondo me abbiamo fatto davvero un'ottima partita, abbiamo fatto bene quando c'era da difendere e siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi".
