Fotogallery dal campo: il Napoli batte il Milan, le immagini più belle di Tuttonapoli

Fotogallery dal campo: il Napoli batte il Milan, le immagini più belle di Tuttonapoli
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:08
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 2-0 a Riad contro il Milan nel segno di David Neres e Rasmus Hojlund. La squadra di Antonio Conte vola in finale di Supercoppa 2025 dove avrà la possibilità di giocarsi il trofeo sfidando la vincente di Bologna-Inter. Dalle esultanze degli azzurri ai piccoli istanti di partita catturati al King Saud University Stadium: rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.

© foto di www.imagephotoagency.it
