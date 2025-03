Ennesima occasione sprecata!

Pazzesco

Ennesima occasione sprecata, sarà l’orario, sarà la sfortuna, sarà la nostra poca lucidità in alcuni calciatori, certo è che il Napoli butta alle ortiche una gara facile facile. Il primo tempo è pazzesco. Il Napoli non gioca benissimo, subisce, ma ha cinque, si cinque, occasioni nitide per passare in vantaggio. Si inizia con Raspadori la palla finisce sul palo ed esce. Poi inizia la gara di Radu che le prende tutte. In mezzo ci sono anche un paio di azioni del Venezia che pressa alto e spinge forte. Raspadori in area dialoga con Lukaku e tira Radu respinge. Il Napoli potrebbe segnare con McTominay che di testa ci prova Radu salva ancora. L’azione si ripete alla mezz’ora con lo scozzese che batte ancora di testa con Radu che si supera ancora. Il Venezia al 41’ si divora il vantaggio con Meret che si salva solo grazie a Rrahmani che sulla linea respinge su Nicolussi Caviglia. Il Napoli potrebbe passare al 45’ con un imperioso colpo di testa di Lukaku che trova ancora Radu con la sfera che non varca la linea del gol per centimetri.

Il secondo tempo è brutto. Il Napoli fa uno sforzo sovrumano ma non riesce a trovare la giocata giusta. Spinge ma sbaglia, ci prova ma senza quella giusta cattiveria. Il tempo passa e il Napoli non riesce ad essere pericoloso. Il Venezia rischia di trova anche il gol con la palla che sfila velenosa fuori. I cambi di Conte sono forzati anche per Rrahmani che si ferma ma non riescono a dare brio al Napoli che sembra soffrire l’orario di questa partita. Un pareggio che ci lascia in balia degli avversari e soprattutto ci fa capire che questa squadra non ha sempre gli attributi per vincere le partite. Ora la maledetta sosta ma che servirà a capire le vere ambizioni di questo Napoli.