Sabatini: “Alisson come Kvara? Paragonai Insigne ed El Shaarawy a Neymar e mi sbagliai…”

vedi letture

Sandro Sabatini ha commentato il momento di Alisson e i paragoni che stanno iniziando a circolare attorno al giovane attaccante del Napoli

Nel corso della trasmissione Siamo Tutti Allenatori, in diretta su Radio Marte, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il momento di Alisson e i paragoni che stanno iniziando a circolare attorno al giovane attaccante del Napoli: “Paragone Alisson-Kvaratskhelia? Quando lavoravo a Sky paragonai sia El Shaarawy che Insigne a Neymar e mi sbagliai. Si fa un errore a paragonare Alisson a certi nomi, non si farebbe il bene del ragazzo che è giusto che resti coi piedi per terra. Certi paragoni potrebbero fargli più male che altro. il fatto che questo ragazzo, dopo tre partite e dopo un girone d’andata giocato in Portogallo senza essere titolare, trovi tutta questa soddisfazione e venga preso in considerazione da Brasile e Tunisia per il Mondiale non è poco. Non mi piace coccolare le ondate social, ma mi viene anche il dubbio che magari mi sto sbagliando io su Alisson e non metto limiti alla provvidenza”.

Le sorprese Alisson e Vergara

Sabatini ha poi allargato il discorso parlando anche di Antonio Vergara, sottolineando come fino a poco tempo fa nessuno avrebbe immaginato una crescita così rapida per entrambi i giocatori: “Fino a due mesi fa nessuno poteva immaginare che Vergara potesse rientrare nella lista dei possibili convocati in nazionale e nessuno immaginava che Alisson potesse essere accostato alla nazionale brasiliana. Vanno fatti comunque i complimenti a Manna, questa è stata una grande intuizione. Spero che il fenomeno Alisson duri”.

Le polemiche su Milan-Inter

Infine, il giornalista ha commentato anche le polemiche arbitrali nate dopo Milan-Inter e il presunto fallo di mano di Ricci che ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Secondo Sabatini, la corsa scudetto non si è realmente riaperta, mentre sull’episodio specifico la valutazione resta complessa: “Corsa scudetto? Nella sostanza non s’è riaperta. Fallo di mano di Ricci in Milan-Inter? Ha alimentato tante polemiche, credo che ci sia molta difficoltà a valutare il fallo di mano considerando solo quel fermo immagine con l’inquadratura stretta. Io sono per il 90% è rigore, il 10% no. Io avrei dato rigore, ma apprezzo anche la spiegazione che hanno dato gli arbitri. Però resta il problema della coerenza. Alcuni falli di mano son stati dati ed altri no, molti tifosi del Napoli mi hanno ricordato il fallo di mano di Dumfries contro il Napoli e in quella circostanza non fu dato rigore”.