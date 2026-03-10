Ufficiale
Infortunio Vergara, arriva l'esito degli esami: la nota della SSC Napoli
Il centrocampista di Conte era andato ko sabato al Maradona contro il Torino. Conte era stato costretto a cambiarlo all'intervallo.
Ennesima tegola della stagione per il Napoli. Arriva l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Antonio Vergara. Il centrocampista di Conte era andato ko sabato al Maradona contro il Torino. Conte era stato costretto a cambiarlo all'intervallo col rientrante Anguissa.
Come si legge nella nota ufficiale del club: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Più grave del previsto dunque l'infortunio del classe 2003 napoletano, che in prima diagnosi era fascite e non lesione.
