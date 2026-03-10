Tuttonapoli Il ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo

vedi letture

Con la corsa alla Champions entrata nella fase più calda, riavere a disposizione McTominay e Lobotka rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli.

Dopo mesi difficili segnati da infortuni e assenze, il Napoli comincia finalmente a riabbracciare i suoi pilastri. I Fab4 - Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay – stanno gradualmente tornando tutti a disposizione. Scott McTominay, fermo dal 7 febbraio per il riacutizzarsi di un'infiammazione tendinea, si è allenato in gruppo e punta a una possibile convocazione per la prossima sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Un infortunio che ha condizionato la seconda parte della stagione del centrocampista ex Manchester United, ora finalmente pronto al rientro in campo.

Il ritorno dei Fab4: buone notizie per Conte da Castel Volturno

Oltre a McTominay, anche Stanislav Lobotka ha completato il suo recupero dall’infortunio. Il centrocampista slovacco aveva saltato la sfida contro il Torino a causa di un sovraccarico muscolare, con lo staff medico che aveva preferito gestirlo con prudenza per evitare rischi. Ora il numero 68 azzurro punta anch’esso al rientro contro il Lecce. Intanto continuano ad allenarsi in gruppo (oggi doppia seduta) Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, già rientrati nel secondo tempo dell’ultima partita di campionato. Con il ritorno progressivo di tutti i Fab4 e con la corsa alla Champions League entrata nella fase più calda, riavere a disposizione McTominay e Lobotka rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli.