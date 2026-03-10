Infortunio Vergara, tegola anche per la Nazionale: i tempi di recupero

Le condizioni di Vergara negano di fatto la prima convocazione in Nazionale per il napoletano.

Antonio Vergara si è sottoposto ad esami strumentali dopo essere stato costretto a uscire dal campo durante la partita tra Napoli e Torino. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il percorso di riabilitazione per recuperare il prima possibile e tornare a disposizione dello staff tecnico. Si tratta dell’ennesimo problema fisico stagionale per la squadra guidata da Antonio Conte, che nel corso dell’anno ha dovuto fare spesso i conti con diverse assenze. Nel frattempo il Napoli continua la preparazione in vista della prossima gara di campionato.

Infortunio Antonio Vergara, i tempi di recupero.

Come riportato da Sky Sport 24 i tempi di recupero sono di almeno un mese. Le condizioni di Vergara negano di fatto la prima convocazione in Nazionale per il napoletano. Dopo il 29° turno di Serie A è infatti prevista la sosta per gli impegni internazionali. In quel periodo si disputeranno i playoff che decideranno il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2026, appuntamento per il quale il giovane azzurro sperava di poter essere convocato.