Giudicate voi questa sconfitta. I segnali di Conte

Poco rispetto per i tifosi questa sconfitta

Saranno segnali, frecciate, saranno scelte, certo è che Conte ne cambia 11 e si vede il risultato. Saranno segnali a De Laurentiis, saranno segnali alle sue seconde linee, qualcosa sarà e forse non lo sapremo. La Lazio gioca solo sul lato di Zerbin, che gioca quarto di difesa, e costruisce diverse giocate. Il Napoli risponde con Neres e poco più. Primo svarione difensivo e Pedro viene atterrato solo in area da Caprile. Rigore netto che Zaccagni sbaglia grazie alla bella parata di Caprile. Scampato il primo pericolo non si può essere sempre fortunati e la Lazio, che spinge dal lato sinistro, arriva al vantaggio. Noslin solo soletto batte di testa Caprile. Il Napoli reagisce e pareggia. Neres inventa e tira, Mandas smanaccia e Simone è bravissimo a metterla in rete in scivolata. La difesa però balla ed ecco sempre dal lato sinistro che Raspadori perde palla in fase di ripartenza e Lazio con tre tocchi trova il raddoppio ancora con Noslin che supera Caprile. Troppo facile, troppo il turnover forse.

La ripresa riparte con gli stessi errori. La Lazio approfitta e segna ancora. Zaccagni serve al centro, Noslin di testa con la collaborazione di Juan Jesus batte ancora Caprile. A dare il colpo di grazia a questo Napoli anche la mediocrità esasperante di Pairetto. Il Napoli esce dalla coppa a testa bassissima e ora aspetta la Lazio in campionato.

Giudicate voi perché diventa difficile capire il perché di queste scelte. Rimane il poco rispetto per i tifosi per aver messo una squadra completamente rivoluzionata. Rimane anche forse una decisione di lasciare solo il campionato come obiettivo. Resta anche da capire la qualità di queste seconde linee, ai posteri l’ardua sentenza.