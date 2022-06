Rai - Koulibaly, il Napoli vuole aumentare l'offerta. Su Mertens il club è freddo: la cifra proposta

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato dei rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

Koulibaly - "Il Napoli ha intenzione di aumentare l’offerta già fatta un mese fa all’agente di Koulibaly Ramadani, da 4mln+1 di bonus potrebbe spingersi a 5+1 per non fare andar via il difensore.

Mertens - "Il Napoli è molto freddo verso Mertens, prendere o lasciare: l’offerta è di 1.5mln più bonus”.