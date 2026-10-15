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Infortunio Neres, c’è lesione: la nota della SSC Napoli

Infortunio Neres, c’è lesione: la nota della SSC NapoliTuttoNapoli.net
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Ieri alle 16:15Copertina
di Fabio Tarantino

David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.