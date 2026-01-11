Tuttonapoli Inter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres

A San Siro va in scena un match cruciale in chiave Scudetto: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Napoli di Antonio Conte. Da un lato i nerazzurri con l'intenzione di chiudere virtualmente i giochi - si porterebbero a +7 in caso di vittoria -, dall'altro gli azzurri con la voglia di rivalsa dopo gli episodi con il Verona e la ghiotta chance di portarsi a -1 dall'attuale capolista. La certezza è solo una: Inter-Napoli sarà una partita infuocata, non solo dentro al campo ma anche fuori.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte torna al solito undici dopo le rotazioni contro il Verona, ma con il grande assente David Neres che non recupera dal problema alla caviglia. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa riecco Juan Jesus insieme a Rrahmani e Di Lorenzo; larghi sugli esterni di centrocampo Politano e Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay. In attacco, tocca Noa Lang sostituire il brasiliano, completano il tridente Elmas e Hojlund. Assenti i lungodegenti De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Anguissa, proveranno invece a recuperare Beukema e Vergara.

Le ultime sull'Inter

Cristian Chivu schiererà il suo undici tipo con cui ha aperto una striscia di sei vittorie di fila. Nel 3-5-2 c'è Sommer tra i pali, nel trio difensivo Bisseck è ancora in pole su Acerbi, non si toccano poi Akanji e Bastoni. A centrocampo Zielinski è avanti a Mkhitaryan nelle gerarchie, insieme a lui Calhanoglu e Barella, mentre agiranno sulle corsie Dimarco e Luis Henrique. In attacco nessun dubbio sul tandem Thuram-Lautaro Martinez. Verso il forfait Frattesi e Josep Martinez, oltre il lungodegente Dumfries.

Stadio Giuseppe Meazza (Milano) domenica 11 gennaio ore 20:45

INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Bisseck-Acerbi 60-40%

Indisponibili: Dumfries, Di Gennaro, Palacios, Frattesi, Josep Martinez

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Lang-Buongiorno 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Vergara, Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli