Inter, Chivu perde Martinez per il Napoli: scelto il vice-Sommer
Brutte notizie per l'Inter di Cristian Chivu in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera allo Stadio Giuseppe Meazza: Pepo Martinez non sarà disponibile a causa di un problema alla caviglia. Il portiere spagnolo salterà quindi lo scontro scudetto di San Siro.
Alle spalle di Sommer ci sarà Calligaris, mentre completa il reparto Taho, estremo difensore della Primavera già da tempo aggregato stabilmente alla prima squadra. a riferirlo è il portale FcInter1908.
