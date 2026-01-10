Ufficiale Niente da fare per Neres: il brasiliano non è partito col gruppo per Milano

Il Napoli è partito per Milano senza David Neres. Altra brutta tegola verso la sfida di San Siro. Nonostante i provini svolti ieri e oggi, David Neres non ha evidentemente riscontrato miglioramenti sensibili e quindi non ha recuperato dal fastidio alla caviglia sinistra rimediato contro la Lazio e salterà la gara contro la capolista Inter.

Il brasiliano non è partito con la squadra, che ha lasciato in pullman da poco il centro tecnico di Castel Volturno direzione Capodichino, e si aggiunge dunque alla lista degli indisponibili composta da Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku. Gli unici recuperati sono Vergara e Beukema oltre a Mazzocchi che rientra dalla squalifica. Da capire ora se Conte schiererà Politano in quel ruolo, avanzando Di Lorenzo e rilanciando subito il recuperato Beukema, oppure se confermerà Elmas a destra avanzando Spinazzola a sinistra (l'ipotesi più accreditata).