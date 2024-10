Milan, tegola dopo l'allenamento odierno: Gabbia va ko, lui e Abraham saltano il Napoli

vedi letture

Ultimissime sul Milan, al termine dell'allenamento andato in scena stamattina a Milanello. La notizia negativa riguarda Matteo Gabbia, che ha accusato un risentimento muscolare e dunque sarà sicuramente indisponibile per la gara contro il Napoli in programma martedì (alle 20.45) per il turno infrasettimanale di Serie A (10^ giornata).

Tammy Abraham ha lavorato ancora a parte per l'infortunio alla spalla, nemmeno l'attaccante ci sarà contro il Napoli. Jovic oggi ha lavorato a parte ma potrebbe provare domani alla vigilia di Milan-Napoli per rientrare tra i convocati. Scontata, ad ogni modo, la convocazione di Camarda. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.