Di Lorenzo: "Voglio restare a Napoli a vita! Inter? Ce la giochiamo. Su McTominay e Favasuli..."

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Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, fresco di rinnovo del contratto fino al 2030, ha rilasciato un'intervista affrontando varie tematiche.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli partendo dal rinnovo fino al 2030: "Il giorno dell'annuncio è stato speciale, perché mi lego ancora di più a questa società, questa città, questa piazza e questa gente che mi ha voluto bene fin da subito. Napoli ha accolto me e la mia famiglia, il rinnovo lo desideravo fortemente e così anche la società". Ripensando alla sua carriera, il capitano ha aggiunto: "Direi a me stesso di non mollare perché sarebbero arrivati anni belli. I ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, anche quando ci sono dei momenti di difficoltà". Poi lo sguardo a Inter-Napoli: "Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, nel loro stadio. Stiamo lavorando bene e sono sicuro che saremo pronti. Vogliamo portar via punti".

Di Lorenzo dopo il Como: "Dobbiamo ritrovare un po' di solidità"

Di Lorenzo è tornato anche sulla sconfitta contro il Como: "Dopo le partite rivediamo sempre le azioni offensive e difensive. Correggiamo gli errori se ce ne sono stati. Queste sono le prime partite ed è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità". Il capitano ha poi risposto alle critiche: "Perdi una partita e tutti dicono: la squadra è vecchia, non riescono più a correre! Poi vinci la partita successiva e tutti ti guardano in maniera positiva. Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare, senza ascoltare le voci esterne". Sull'assenza di McTominay: "Ci mancherà perché è un giocatore importante per noi. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Sarà un'opportunità per qualcuno per mettersi in mostra".

Di Lorenzo: "Inter e Arsenal? Partite che tutti vogliono giocare"

Il calendario propone subito due appuntamenti di altissimo livello: "Ci aspetta un doppio confronto importante, contro squadre forti, le due campioni di Serie A e Premier League. Queste partite tutti vogliono giocarle, si preparano da sole. Il mister è bravissimo a gestire le pressioni dell'ambiente". Di Lorenzo ha elogiato anche Favasuli: "Ha dimostrato perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui. Lo avevo seguito già lo scorso anno in Serie B, dove ha fatto un campionato importante col Catanzaro. Avrà occasioni per dimostrare in campo le sue qualità". Infine un pensiero ai tifosi che non potranno essere a San Siro: "Ci dispiace per il divieto di trasferta che si ripete da un po'. Cercheremo di fare una grande partita anche per loro".