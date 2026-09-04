Sorpresa Napoli: fatta da tempo per un altro rinnovo

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Napoli, blindata la difesa del futuro: da Marianucci a Di Lorenzo

Il Napoli prosegue a passo spedito nella programmazione a lungo termine della propria rosa, concentrando le energie sul consolidamento del blocco difensivo. Come evidenziato dalla seconda linea societaria azzurra, il club ha formalizzato un prolungamento di contratto da record fino al 2032 per il giovane Marianucci, blindando uno dei prospetti più interessanti dell'organico. Parallelamente, la dirigenza ha scelto di legarsi a vita al capitano Giovanni Di Lorenzo, garantendogli un futuro all'ombra del Vesuvio fino al termine della carriera: nel 2030, a 37 anni compiuti, il terzino vestirà ancora la maglia partenopea dopo una scelta di fedeltà assoluta.

Rrahmani: accordo raggiunto

Accanto ai rinnovi già formalizzati, la strategia di stabilità della retroguardia ha visto muovere passi decisivi anche sul fronte Amir Rrahmani. Già sul finale della scorsa stagione, la società aveva trovato un'intesa di massima con il centrale kosovaro per estendere il vincolo contrattuale fino al 2029, confermandolo come pilastro tattico della squadra. Tra le fondamenta posate con Marianucci e Di Lorenzo e l'attesa per il comunicato di Rrahmani, la dirigenza del Napoli prosegue nell'opera di blindatura dei propri leader difensivi per garantire continuità negli anni a venire.