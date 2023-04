Napoli-Milan 0-4, le pagelle: mai in partita, notte fonda e lezione in vista della Champions

Le pagelle di Napoli-Milan 0-4

Mário Rui 4,5 - Dalla sua zona esce colpevolmente il pallone che poi trova la difesa impreparats ed è facile l'imbucata per Leao. Sul secondo gol è davvero goffa la scivolata sulla finta di Diaz. Poco preciso e per il resto perde tutti i duelli nell'ambito di una gara molto fisica, ma qui ha colpe relative.

Kim 4,5 - La sua deviazione favorisce il tiro di Diaz e incanala la partita. Fermo nella ripresa. La peggiore prova in azzurro nel complesso, paga anche la stanchezza per il doppio impegno con la nazionale - di cui s'è lamentato personalmente in Corea - e Spalletti gli risparmia qualche minuto (dall'80' Juan Jesus sv )

Rrahmani 4,5 - In difficoltà, come i compagni di reparto, lasciato nell'uno contro uno. Molto male sul terzo gol, andando sul lato della finta di Leao dove c'era già Di Lorenzo. Stacca la spina totalmente nel finale.

Di Lorenzo 5 - Non stringe abbastanza su Leao in occasione del gol e dopo una frazione di gioco diventa impossibile fermarlo. Vive una serata molto complessa anche perché spesso viene lasciato uno contro uno e deve fare tante letture individuali, molte inevitabilmente sbagliate.

Meret 6 - Non ha colpe sui gol, addirittura si supera più volte perché il passivo poteva essere ancora più pesante.

Anguissa 5 - Si vede poco, quando vince qualche duello poi rovina tutto dal punto di vista tecnico. Nella ripresa rovina quel poco di buono fatto nel primo perdendosi nella confusione del fraseggio.

Lobotka 5 - Schermato a tutto campo da Giroud e compagni. Fatica ad entrare in partita, gioca pochi palloni e quasi tutti sporchi o sterili e deve più che altro rincorrere e faticare in non possesso (dal 69' Elmas sv)

Zieliński 4,5 - In difficoltà, perde quasi tutti i duelli dal punto di vista fisico, si intestardisce anche nella ripresa e da una sua palla persa nasce un gol facile facile per il Milan (dal 67' Ndombele sv - A partita finita rincorre, prova qualche percussione, contribuendo alla confusione in campo)

Politano 5 - Inizia anche bene, accentrandosi o premiando Di Lorenzo in sovrapposizione, poi col passare dei minuti inizia ad allungare troppo la falcata, non il suo forte, si innervosisce e finisce per giocare da solo (dal 67' Lozano sv - Sprinta, senza troppe responsabilità, a partita già ampiamente finita)

Simeone 5,5 - Paga la giornata nerissima della squadra: appena 20 tocchi e soprattutto solo 3 in area di rigore e su uno di questi gira sopra la traversa sullo 0-0. Per il resto si sacrifica, ma trova palla solo abbassandosi (dal 76' Raspadori sv - Una chance appena entrato e poco altro: un quarto d'ora )

Kvaratskhelia 5,5 - Quei pochi presupposti partono tutti dai suoi piedi. Non certo brillantissimo, ma si ritrova spesso in mezzo a due o tre avversari e senza grande aiuto e talvolta anche poco servito. Lotta fino alla fine, apre con i compagni che però sprecano ogni intuizione.