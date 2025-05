Podcast Orlando: "A Lecce l'80% dello Scudetto! Inter è da Champions solo in 13 elementi..."

vedi letture

Nel corso di Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando si è soffermato sulla situazione in casa nerazzurra: "Anche i giocatori dell'Inter pensano che al 75% lo Scudetto sia verso la strada di Napoli, ma ora il focus è sul ritorno col Barcellona e i 9 cambi sono giustificabili. L'Inter con 11-13 giocatori è da Champions e può vincere tutto, ma sulla rosa il prossimo anno andrà fatto qualcosa. Quando mancano Dumfries e Thuram è tutt'altra cosa. Difficile trovare altri con la loro qualità ma qualcosa va fatto per il prossimo anno. Una società grande come l'Inter deve lottare su tutti i fronti ma devi avere un'altra struttura della rosa. Non va bene Arnautovic, Taremi, Correa, Zielinski, bisogna rinforzare la rosa. Ci sono alcuni giocatori di cui non puoi fare a meno. E quando hai problemi come quest'anno diventi una squadra più normale. Comunque i 3 ko di fila son ostati come un pugno di Tyson, e il gol del Bologna è stato quello forte".

Napoli, Conte dice di non abbassare la guardia: "Il Lecce deve cercare almeno un punto, Conte sa che questa partita vale l'80% della vittoria del campionato, i suoi sanno che non possono sbagliare e queste cose Conte le gestisce bene. Ci sono alcune defezioni ma il Napoli lo vedo vincente".