Podcast Paganin: "Come ha fatto l'Inter a mollare il campionato? Ma Lecce campo ostico..."

L'ex calciatore nerazzurro Antonio Paganin, intervenuto su Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, valuta il momento in casa Inter: "Quando sei lì non puoi decidere tra un obiettivo o l'altro. Decidi se sei come il Milan a 20 punti in classifica, ma come fai a decidere di abbandonare il campionato quando sei in corsa su tre fronti? Sapevamo che sarebbe stato questo il periodo più difficile. Se ci arrivi male fisicamente come infortuni paghi dazio, ma una squadra che ha carattere e forza come l'Inter poi trova le forse per fare una partita come quella di Barcellona. La partita di ritorno ti darà la fotografia del momento".

Yamal è il nuovo Messi?

"Messi inizialmente partiva da esterno, ma diamogli tempo. E' indubbio che abbia qualità fuori dal comune. Era impressionante vedere come contro l'Inter trovava sempre una soluzione per i compagni. E' pienamente cosciente del suo talento, lo mette a disposizione della squadra".

Come valuta il calcio estremo del Barcellona?

"Da spettatore esterno, se dovessi pensare a una partita da vedermi è quella del Barcellona, perché so che mi diverto. Il PSG anche è bello ma molto più solido. Era difficile marcarlo, rischiavi con una marcatura più stretta".

Corsa Scudetto, turno favorevole al Napoli?

"Il Napoli è padrone del proprio destino. La sua qualità è quella di non avere la rosa dell'Inter ma di essere rimasta sempre lì attaccata ai nerazzurri. Sulla carta è un turno favorevole al Napoli, ma chi lotta per la salvezza adesso può essere difficile da affrontare. Mai dire mai, perché Lecce è sempre un campo ostico".