Occasione irripetibile per il Napoli: mai nella storia +12 al giro di boa

Il girone d'andata da 50 punti del Napoli, unito alle difficoltà delle milanesi soprattutto negli ultimi turni, ha portato ad un nuovo record nella storia del campionato.

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da non dimenticare. Il Napoli ieri ha ripreso la preparazione a Castel Volturno e definito l'arrivo di Pierluigi Gollini (quest'oggi il primo allenamento), ma a rendere storica la giornata partenopea ci ha pensato il Milan. La squadra di Pioli è crollata contro la Lazio e, pur tenendo il secondo posto in classifica per il ko inaspettato anche dei cugini interisti, scivola a -12 alla fine del girone d'andata ed inevitabilmente dà un significato diverso alla classifica ed all'allungo del Napoli.