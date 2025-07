Ndoye, il Napoli insiste! Cds: Zanoli nell'affare, la risposta del Bologna

vedi letture

Ndoye è un obiettivo altissimo nella lista del Napoli anche perché Conte lo aveva già indicato come primo uomo nei giorni dell’addio di Kvara. La richiesta di Sartori è stata notevole: 45 milioni più Zanoli. Elemento non da poco: Dan e il Napoli hanno un accordo di massima, faccia a faccia le cose sono andate bene, poche cose da sistemare. Ma la trattativa concerne tre parti. Due club. Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna ha anche chiesto informazioni interessate su Zanoli: una chiave, il ventiquattrenne terzino reduce da una stagione in prestito al Genoa, convincente, di ulteriore crescita

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Ore calde per il suo arrivo.