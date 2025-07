Lang-Napoli, è quasi fatta! Romano: "Manca ultimo ok del Psv e si chiuderà"

vedi letture

Ore decisive per il passaggio di Noa Lang al Napoli. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, i due club hanno concordato tutti i dettagli dell'affare. Ora è necessario il via libera definitivo del Psv alle condizioni di pagamento e poi sarà tutto fatto, tutto definito. Lang sempre più vicino al Napoli.

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte.