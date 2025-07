Beukema è più vicino! Distanza minima col Bologna, si chiude presto?

vedi letture

Manna è sulle tracce di Sam Beukema da prima della fine del campionato: per lui vale il discorso già fatto in precedenza, c’è già l’intesa con il Napoli. Non ancora quella con il Bologna. Rispetto alla situazione del collega e amico Ndoye, con il quale Beukema ha condiviso anche un periodo di vacanze a Ibiza a metà giugno (con Ferguson a completare il tris), la storia di Sam il centrale è meno complessa perché meno ampia è la distanza economica. Offerta: 25 milioni più Zanoli; rifiutata con rilancio a 35. Ma l’accordo non è mica lontano, è matematica. Anzi, si legge meglio così: è più vicino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.