Lang-Napoli è già chiusa, Cds: già partito scambio documenti, novità sulle visite

vedi letture

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, mentre il Napoli e il Psv concludevano lo scambio dei documenti, e il ds Manna limava gli ultimi dettagli con la base operativa di Eindhoven, Noa Lang cominciava la preparazione personale pre ritiro, perfettamente coordinato con i suoi futuri compagni. Sarà una casualità, o soltanto la buona abitudine dei professionisti a meno di due settimane dall’inizio della stagione, ma le immagini degli allenamenti di Lang sono venute fuori insieme con quelle di Lukaku, Lobotka e altri giocatori del Napoli in giro sui social. La trattativa, confezionata già la scorsa settimana e poi intarsiata con il cesello da qualche giorno, deve soltanto offrire l’ultimo atto: il brindisi. Con annuncio e visite mediche a Roma, come da copione, con ogni probabilità direttamente la prossima settimana.

Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere. Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte.