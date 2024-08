Osimhen, futuro già scritto? Secondo radiomercato c’è una sola squadra dove potrà giocare

Chelsea, Arsenal, Psg, Al Hilal, Al Ahli: sono queste alcune delle tante squadre che sono state accostate al nome di Victor Osimhen. Ognuna di queste ha solo chiesto info per il nigeriano senza mai avvicinarsi né alla clausola da 130 milioni né ad una cifra più bassa per soddisfare comunque le alte richieste di De Laurentiis. A sette giorni dalla fine del mercato ci sono solo dubbi sul futuro di Osimhen e per questo motivo, ascoltando le voci degli esperti di mercato, appare chiaro che ci sia una sola squadra pronta ad accogliere Osimhen: il Napoli.

Sarebbe clamorosa una sua permanenza ma neanche tanto, d'altronde nessuna pista si sblocca e lui ha un contratto col club azzurro fino al 2026. Di permanenza aveva parlato anche il ds Manna per la prima volta prima della gara contro il Verona. Conte aspetta Lukaku e non ha mai potuto utilizzare Osimhen nelle gare ufficiali, ma la fine del mercato si avvicina e non è escluso nessun epilogo. Anche un colpo di scena può essere possibile.