Manna a Sky: "Parole del mister oggettive, situazione Osimhen bloccata. Lavoriamo con entourage per soluzione. Su McTominay e Gilmour..."

Nel pre-partita di Verona-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “

Quando si risolverà la situazione Osimhen e si risolverà? “E’ oggettivo quanto detto dal mister, la situazione è bloccata. Victor un giocatore importante con parametri importanti. E’ chiara la sua volontà, abbiamo fatto una scelta condivisa per preservare l’integrità del gruppo. Non non siamo gli unici in questa situazione, vediamo cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato”.

Quali sono le sensazioni? “Dare sensazioni non è corretto, stiamo lavorando col suo entourage, vediamo di trovare la soluzione migliore in questi ultimi 10 giorni. Pul restare? se non si trova una soluzione entro il 30 dovremmo parlare col ragazzo".

Deluso dalle parole di Conte? “Assolutamente no, anche noi non siamo contenti di questa situazione. Volevamo arrivare più completi alla prima giornata. Non ci siamo riusciti, stiamo lavorando al meglio per allestire una rosa competitiva e creare una squadra competitiva per i nostri obiettivi”.

McTominay e Gilmour? "Sono giocatori bravi e ma sono nostri. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, concertiamoci sulla partita dopo penseremo ancora al mercato”.