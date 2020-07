Parma-Napoli, probabili formazioni: almeno 7 cambi, Lozano versione falso nove?

Le certezze in vista della prossima stagione, ma anche per la sfida di Barcellona, si costruiscono anche in queste partite. E' il concetto lanciato e ripetuto da Gattuso che sta portando il Napoli a tenere altissima la media punti, nonostante l'Europa già garantita dalla Coppa Italia ed il pensiero rivolto ormai unicamente alla Champions. La sfida di Parma, contro una delle squadre più in difficoltà dalla ripresa, rappresenta un'opportunità per gli azzurri, a -2 dalla Roma. Per Gattuso, che col Parma completa virtualmente un girone alla guida degli azzurri, sarà l'occasione di riscattare quel ko beffardo e di continuare a ruotare gli uomini a disposizione, per tenere tutti in condizione, valutare la crescita generale, ma parallelamente far valere la rosa lunga ed i 5 cambi nei secondi tempi anche come freschezza atletica su medio-piccole che tra rose ristrette, infortuni e match ravvicinati, sono tutte in difficoltà.

LE ULTIME SUL PARMA - D'Aversa ancora senza Alves, Gagliolo, Cornelius e Kucka, ma recupera Darmian dalla squalifica che agirà a destra, con Dermaku e Iacoponi al centro e Pezzella a sinistra. A centrocampo l'ex Grassi è favorito su Hernani nel terzetto con Brugman e Kurtic. In attacco con Kulusevski e Gervinho potrebbe tornare dal primo minuto l'altro ex della gara, Inglese.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Senza Llorente e Ospina, Gattuso continuerà a ruotare la rosa e potrebbe non rischiare Mertens dopo la botta con l'Udinese. Con Politano ed Insigne potrebbe agire dunque Lozano da falso nove. A centrocampo torna Demme, con Allan ed uno tra Fabian e Zielinski mentre in difesa tornano Di Lorenzo e Maksimovic, nella linea con Koulibaly e Mario Rui, e ovviamente il ritorno di Meret tra i pali.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Ballottaggi: Inglese-Caprari 51%-49%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Koulibaly-Manolas 55%-45%, Lozano-Mertens 55%-45%, Zielinski-Fabian 55%-45%

ARBITRO: Giua (Assistenti: Colarossi-Affatato. IV: Marinelli. VAR: Massa, AVAR: Passeri)

DIFFIDATI: Mertens, Zielinski, Laurini, Brugman, Kucka, Kurtic

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net