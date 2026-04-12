Conte a Dazn: "A parte l'approccio, nulla da rimproverare! Scudetto? Non dipende da noi…”

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Il Napoli frena al Tardini, fermato dal Parma. Un pareggio per 1-1 che sa di amaro in bocca. Le parole di mister Antonio Conte ai microfoni di DAZN:

Sulla partita di oggi? Subito sotto dopo 30 secondi: “Non c’è da commentare, è evidente che non c’è nulla da dire. Di sicuro questo tipo di situazioni li riproviamo mille volte, poi ci sta la partita, il momento e tutto e magari si è emotivi e non si prende la scelta giusta, sono cose su cui ci lavoriamo tanto. Ripeto, dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra bassissima nei 30 metri, avevamo visto che avevano messo Delprato esterno che di solito fa il braccetto. E’ quello che cambia, l’ho già detto ai ragazzi, ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi non vince. L’approccio doveva essere più attento, invece dopo trenta secondi si subisce subito gol. Hanno fatto giustamente le barricate poi, ho poco da rimproverare alla squadra. La partita è stata in salita, non è semplice giocare nei loro 30 metri senza subire ripartenze. Abbiamo fatto gol e avuto occasioni per vincere, quella di Elmas è stata clamorosa. Un punto che muove la classifica, sappiamo che dobbiamo arrivare in Champions. I ragazzi ce la hanno messa tutta, ripeto che c’è un filo leggero tra vincere e non vincere. Non dovevamo permettergli di passare avanti, non ci siamo riusciti. Poco da dire ai ragazzi per impegno e voglia fino alla fine, le hanno provate tutte”.

Sullo Scudetto? “Il sogno non viene spento, mancano 6 partite per noi. Era un sogno legato a chi ci sta davanti, e vedendo i numeri fino ad adesso dell’Inter sicuramente era un sogno bello ardito. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, abbiamo fatto cinque vittorie e un pareggio su un campo ostico. Potevamo mettere altri 2 punti per la Champions e avvicinarci, ce ne avviciniamo di solo 1. L’Inter deve giocare contro il Como, dobbiamo dare il massimo e fare quello che stiamo facendo. Tranne l’approccio, dove ci hanno dato un cazzotto da KO, non rimprovero nulla. Dobbiamo essere orgogliosi del campionato e continuare su questa strada”.