Live Parma-Napoli 1-1 (1' Strefezza, 60' McTominay): finisce in parità al Tardini, l'Inter può allungare

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Il Napoli va a Parma domenica 12 aprile alle 15per la 32ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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94' Gli assalti finali del Napoli non bastano, al Tardini termina 1-1. Napoli momentaneamente a -6 dall'Inter, che sarà impegnato contro il Como. Nerazzurri sempre più vicini al ventunesimo Scudetto. Il Napoli fa un passettino in più sul Milan e in questo finale di stagione, dovrà provare a tenersi il secondo posto.

90' Concessi 4' di recupero.

84' Elmas impatta male, il colpo di testa esce fuori.

83' Cartellino giallo per Circati.

82' Destro potente di Keita, para Milinkovic-Savic.

78' Doppio cambio per il Napoli: fuori De Bruyne e Politano, dentro Elmas e Gutierrez.

78' Il tiro di Alisson termina sull'esterno della rete.

76' Rischio per il Napoli sul contropiede del Parma. Cross di Valeri, messo in calcio d'angolo da Olivera.

75' Occasione con McTomina che prova a rifare un gol in rovesciata, para Suzuki.

72' Cambio per il Parma: fuori Strefezza, dentro Mikolajewski.

70' Alisson prova a costruire, ma il Parma recupera il possesso.

66' Doppio cambio per il Napoli: fuori Bernabe e Nicoloussi Caviglia, dentro Ordonez ed Estevez.

66' Cambio per il Napoli: fuori Hojlund, dentro Giovane.

66' Insidioso il cross di Politano, ma alla fine non lo prende nessuno e si spegne sul fondo.

65' Alisson punta e calcia, tiro centrale per Suzuki.

60' GOOOOOL! La riprende McTominay. Lobotka per Hojlund, sponda del danese per McTominay che batte Suzuki senza esitare. Azione di precisione ma allo stesso tempo di potenza.

59' Cambio per il Parma: dentro Sorensen, fuori Elphege.

57' Tiro sbilanciatissimo da parte di Alisson, il pallone termina alto.

56' Cambio per il Napoli: fuori Anguissa, dentro Alisson.

53' Dopo una bell'azione di fraseggio, il tiro di Politano termina alto sopra la traversa.

51' Calcio d'angolo battuto da De Bruyne, il colpo di testa termina alto.

46' Cambio per il Napoli: fuori Juan Jesus, dentro Beukema.

16.04 Riparte la gara.

47' Termina il primo tempo.

47' Il cross di Spinazzola termina direttamente nella zone di Suzuki. Spesso tanti cross in questa prima fazione di gioco hanno avuto tutti lo stesso esito.

45' Concessi 2' di recupero.

44' Spinazzola trova McTominay, il tiro viene fermato da Troilo in calcio d'angolo.

42' Scelta azzardata di Milinkovic-Savic che va a fermare il contropiede del Parma, ma nonostante il rischio evita guai peggiori.

41' Cross di Spinazzola per Anguissa, il colpo di testa termina a lato ma c'è anche un fallo in attacco da parte di McTominay.

39' Cross di Bernabè, esce Milinkovic-Savic.

36' De Bruyne lancia Hojlund in profondità, ma il danese è in fuorigioco.

31' Il cross di Valeri viene spazzato dal colpo di testa in tuffo di Buongiorno.

29' Calcio d'angolo per il Napoli, guadagnato sul tentativo di cross di Olivera.

27' Il cross di De Bruyne finisce tra le mani di Suzuki.

24' Fallo in attacco di Elphege su Buongiorno, che protegge il pallone con il corpo.

21' Il tiro di Anguissa sbatte contro un difensore del Parma, il pallone carambla verso Suzuki.

13' De Bruyne viene anticipato da un difensore del Parma, in seguito ad un cross.

11' Suzuki fa suo il cross di Spinazzola.

7' Spinazzola prova a mettere il pallone in area, la difesa è attenta.

6' Occasione per McTominay, la difesa chiude in tempo.

5' Spinazzola ci prova dalla distanza, la difesa allontana il pericolo.

1' Il Parma passa subito in vantaggio con Strefezza. La difesa si fa trovare impreparata dal lancio lungo di Suzuki. Elphege libera il cmpagno e Strefezza fa un tiro a giro che bacia il palo e porta il Parma avanti dopo soli 35 secondi.

15.00 PARMA-NAPOLI E' INIZIATA!

14.52 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.48 - Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Tardini contro il Parma. Queste le parole del centrocampista del Napoli nel pre-gara.

Come ti senti con McTominay e come stai dopo l'infortunio? "Mi sento bene, sono stato fuori a lungo ma ho lavorato duro per tornare nel modo migliore. Non è facile avere questo tipo di operazioni, ma ho avuto altri infortuni in carriera e ho provato a tornare rapidamente, mi sento bene e questa è la cosa importante".

Cosa vi giocate oggi? Credi nello scudetto? "Dobbiamo restare concentrati a cosa dobbiamo fare, senza pensare all'Inter, dobbiamo vincere le partite. In carriera mi son trovato sia in fuga che ad inseguire, quello che noi dobbiamo fare è vincere e sperare che l'Inter possa commettere passi falsi, noi facciamo il nostro anche oggi e vedremo cosa succede".

14.40 - Mister Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida del Tardini contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dalla sfida.

C’è un bel clima oggi, state finalmente bene e state vincendo molto. Testa bassa o leggera? “La testa deve essere quella giusta, dobbiamo sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare, la Champions League, è davvero molto importante. Ora siamo secondi, cerchiamo comunque di guardare sia davanti che dietro, sapendo che chi è davanti non dipende da altri”.

Se immaginiamo la partita pensiamo a un blocco basso del Parma, cosa può succedere oggi? “Bisognerà avere pazienza e qualità nel girare la palla i questi spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Servirà molta pazienza e non perdere l’equilibrio, quando si cerca il gol bisogna alzarsi e si rischia di perdere l’equilibrio rischiando ripartenze letali”.

Per guardare avanti e consolidare l’obiettivo Champions oggi è decisivo? “Questa è una delle 7 partite rimanenti. Qualsiasi risultato arriverà ci sarà la prossima partita con le stesse considerazioni. Con il Parma abbiamo sempre avuto difficoltà, io vedo le statistiche e le difficoltà contro di loro nel fare gol e per questo motivo so che oggi sarà molto difficile”.

14.30 - Nel pre gara, l'esterno crociato Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida. Queste le sue parole.

Che partita vi aspetta? Il Napoli ha tanta qualità, come all’andata: “Sarà una partita difficile, loro sono molto in forma. Noi non siamo in una zona caldissima, ma dobbiamo dare continuità alle partite che stiamo facendo e ai buoni risultati, come il pareggio di Roma. Loro metteranno tutta la qualità che hanno, noi dovremo dargli contro”.

Dal 1° febbraio non sei mai uscito dal campo, come stai? Cambia lo stile senza Pellegrino? “Siamo calciatori, siamo abituati a giocare sempre. C’è chi gioca ogni 3 giorni, potrei stare peggio. Pellegrino è un fattore per noi, ma anche senza di lui giocheremo bene. Anche chi lo sostituirà farà bene”.

14.33 - L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN, presentando la sfida del Tardini contro il Napoli. Queste le sue parole:

La gara di andata è stato esempio di carattere e compattezza, sarà così anche oggi? "Farà parte di quello che dovremo fare per centrare il risultato, ma dobbiamo esser bravi nella gestione della palla per creare occasioni e provare a far gol".

Cosa hai chiesto ad Elphege? "Deve esser se stesso, ha caratteristiche diverse da Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare la squadra avversaria, ha questa capacità e deve sfruttarla. Il contesto chiederà che sappia dare respiro alla squadra, scaricare per farci progredire. Le sue caratteristiche ci possono aiutare, speriamo ci possa dare una grande mano e siamo convinti che lo farà".

Si era pensato anche ad un attacco leggero, ma non rinunci alla fisicità della punta: "Si può avere caratteristiche diverse, pensiamo che quando devi fare altre scelte, nel ruolo di numero nove serve anche saper dare profondità, soprattutto quando provi a creare superiorità numerica dentro il campo. Oggi, per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo deciso di dare continuità ad un profilo di una punta più classica".

13.55 - Sale la tensione a pochi minuti dal fischio d’inizio di Parma-Napoli. All’arrivo del bus della SSC Napoli presso lo Stadio Ennio Tardini, il clima si è fatto subito acceso, con cori offensivi, come "Odio Napoli", provenienti da alcuni tifosi del Parma. Tra fischi e slogan di cattivo gusto rivolti alla squadra guidata da Antonio Conte, l’accoglienza è stata tutt’altro che sportiva, contribuendo ad aumentare la tensione già alta intorno alla partita.

13.54 - Sono ufficiali le formazioni di Parma-Napoli, match valido per la 32ª giornata di Serie A. Conte ritrova Hojlund, assente nell'ultima gara vinta contro il Milan e un virus influenzale. Il danese torna a guidare l'attacco con alle spalle McTominay e De Bruyne. Davanti a Milinkovic-Savic, confermati in difesa i tre mancini Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Una novità sulle fasce con Politano che torna dal 1', dall'altro lato parte ancora titolare Spinazzola. Nessuna novità a centrocampo con il suo Anguissa-Lobotka e dettare i tempi.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Seguila con noi - Vi ricordiamo che su Radio Tutto Napoli quest'oggi saà live dalle 13.30 per accompagnarvi e raccontarvi tutte le emozioni di Parma-Napoli prima, durante con le reaction e dopo la gara con i nostri inviati ed opinionisti. Potete seguirci in video sul sito Radiotuttonapoli.net, dall'app di Tuttonapoli sezione Radio ma vi consigliamo di scaricare gratuitamente le app dedicate di RTN (per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per seguirci con tante funzioni extra. Oppure potete seguirci anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android, Fire Tv ed LG.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte ritrova il suo centravanti che era assente nella gara contro il Milan per via di un virus influenzale. Il modulo rimane il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic sempre leggermente favorito su Meret per difendere i pali, così come va verso la conferma il pacchetto arretrato composto da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera; insegue Beukema. Sulla fascia destra di centrocampo si riprende il posto Politano, match winner del Maradona da subentrato, dall'altro lato è ballottaggio Spinazzola-Gutierrez; fiducia ai Fab Four, in mediana Lobotka e Anguissa (in pole su Alisson Santos) con De Bruyne e McTominay più avanzati sulla trequarti. Riecco Hojlund a fare da riferimento in attacco.

Le ultime sul Parma - Cuesta non potrà contare sul suo miglior marcatore, Pellegrino, che è squalificato; recupera invece Almqvist che ha ripreso gli allenamenti in gruppo. Dunque, 3-5-2 con Suzuki in porta, trio difensivo formato da Delprato, Circati e Valenti. A centrocampo sono certi del posto Keita e Bernabè, si giocano la terza maglia Sorensen e Nicolussi-Caviglia, quest'ultimo il favorito; sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri. Ipotesi attacco leggero con Strefezza e Ondrejka a sostituire il bomber argentino, l'alternativa è Elphege che non ha mai esordito dal 1'.

Il Napoli si è ripreso il secondo posto dopo mesi di inseguimento e ora, fino a quando sarà possibile, proverà a mettere pressione alla capolista Inter. Entrambe impegnate domenica, giocheranno rispettivamente alle 15:00 e alle 20:45, con gli azzurri che potrebbero portarsi a -4 dalla vetta prima del match che i nerazzurri giocheranno a Como. Una partita che vale molto: battere il Parma al Tardini significherebbe per Antonio Conte tenere viva la fiammella della rimonta almeno per qualche ora, sperando in un passo falso di Chivu. Per la squadra di Carlos Cuesta, invece, la gara rappresenta l'opportunità di chiudere virtualmente il discorso salvezza e di guadagnarsi finale di stagione tranquillo.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli!