Parma-Napoli 1-1, le pagelle: McTominay gol, male Juan Jesus! Conte, perchè Alisson fuori?
Milinkovic Savic 5,5 - Difficile arrivare sul go. A fine primo tempo uscita spericolata e poco sensata.
Juan Jesus 4,5 - Sul gol si perde Strefezza e non si intende con Buongiorno. Dalla sua parte è sempre in sofferenza e a fine primo tempo Conte lo cambia. Dal 46’ Beukema 6 - Con ordine, nel suo ruolo naturale.
Buongiorno 5,5 - Pronti via e non legge il movimento di Juan Jesus e non scala su Strefezza. Nel secondo tempo sbroglia qualche situazione complicata.
Olivera 5,5 - Ha degli spazi per impostare, ma i piedi sono quelli che sono. Qualche errore anche nel secondo tempo.
Politano 5 - Si piazza molto largo per trovare spazio, ma i cross non sono pericolosi. A inizio ripresa ha una bella occasione, ma calcia altissimo. Si intestardisce in alcuni dribbling e rischia il contropiede. Dal 78’ Gutierrez 6 - Gran pallone per Elmas.
Lobotka 6,5 - Qualche fatica di troppo nel traffico parmense. Bella lettura nell’azione che porta al gol dell’1-1. Uno dei pochi a provare la giocata.
Anguissa 5 - Ha qualche occasione buona in inserimento, ma la velocità di esecuzione non è ottimale. La condizione è lontana dall’essere quella ottimale. Dal 55’ Alisson 6,5 Subito propositivo. Ha due occasione e ne crea altre.
Spinazzola 6 - Prova a inventare qualcosa sull’out mancino. Nel secondo tempo incide meno.
De Bruyne 6 - Sempre con la giocata di prima, serve un gran cross a Hojlund che non arriva. Nel secondo tempo fa più fatica a trovare spazi. Dal 78’ Elmas 5 - Ha una grande occasione di testa, ma non trova la torsione.
McTominay 6 - Nella densità del Parma fatica a trovare spazi. Spostato più indietro diventa più imprevedibile e trova il gol col piazzato. Il solito fondamentale Scott.
Hojlund 6 - C’è Troilo sulle sue piste ma lui prova a metterlo in difficoltà col movimento. Bravo nell’assist per Scott. Dal 66’ Giovane 5 - Mezz’ora di nulla.
Conte 5 Sceglie ancora i tre mancini e paga la scelta. Difficile spiegare la scelta di tenere fuori Alisson.
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