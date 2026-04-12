Live Conte in conferenza: "Il sogno continua, dipende dall'Inter. Non bisogna dimenticare i veri obiettivi"

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Al termine del match contro il Parma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Ennio Tardini per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.25 - Inizia la conferenza stampa.

C’è rammarico per il risultato e per l’occasione persa in classifica?

"È un rimpianto, sicuramente il risultato finale ci deve rammaricare tanto. Sapevamo che avremmo incontrato un Parma molto difensivo che avrebbe fatto la partita negli ultimi 30 metri e poi cercato di ripartire. Dopo 30 secondi abbiamo concesso un gol che non dobbiamo concedere, però ci sta che durante la partita si possano commettere errori. Ci siamo messi la partita in salita e abbiamo dovuto faticare per 95 minuti. Siamo stati anche bravi perché queste sono partite in cui rischi di subire il secondo gol, invece abbiamo reagito. Dispiace perché c’è poco da rimproverare per voglia e impegno, ma a volte i numeri non rispecchiano il risultato e oggi è finita 1-1."

Il sogno resta ancora vivo?

"Il sogno continua, non è che si ferma perché invece di sette punti ora ne abbiamo sei di distanza dall’Inter. Dobbiamo guardare alla Champions, che è l’obiettivo principale. Il sogno però dipende anche dagli altri, noi possiamo solo dare il massimo. La prestazione c’è stata, abbiamo creato tanto, ma non sempre riesci a completare la rimonta."

Come interpreta la capacità di rimontare spesso le partite?

"Il fatto di rimontare così tante volte ha un aspetto positivo e uno negativo. Quello positivo è la forza, la cattiveria e la voglia di non arrendersi. Quello negativo è che spesso dobbiamo prendere uno schiaffo prima di reagire. A volte riesci a ribaltarla, altre no, come oggi, ma la squadra sta bene fisicamente e mentalmente e dobbiamo continuare così."

C’è più soddisfazione o rimpianto per la stagione?

"Noi siamo partiti con l’obiettivo di tornare in Champions League, che è fondamentale per il club anche dal punto di vista economico. Abbiamo visto cosa comporta non qualificarsi. Lo scudetto deve essere la ciliegina sulla torta, ma bisogna mantenere equilibrio tra investimenti e risultati. Se portiamo a casa la qualificazione in Champions e un trofeo come la Supercoppa, sarebbe qualcosa di molto importante per questa stagione."

17.32 - Termina la conferenza stampa.