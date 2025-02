Peccato! (Parte 3)

vedi letture

Purtroppo però la coperta è corta

Un vero peccato, per il terzo pareggio consecutivo, per il terzo risultato che ci lascia l’amaro in bocca e soprattutto per essere stati raggiunti ancora nel finale nelle due gare a Roma. Eppure con la Lazio il risultato obiettivamente è giusto. Questa squadra va solo elogiata per il tipo di gara fatta stasera resta il rammarico per non averla portata in porto e soprattutto aver lasciato ancora due punti all’Olimpico. La gara è ricca di momenti pazzeschi, Isaksen porta la Lazio avanti. Il solito “tiro della domenica” e con la difesa azzurra un po’ allegra che subisce il tiro da fuori area. Il Napoli reagisce e pareggia subito, Lukaku dialoga con Raspadori e il pareggio è cosa fatta con Jack che ritrova il gol e il sorriso. Nella ripresa Conte accende il match con Politano che appena entrato cambia l’inerzia e gli equilibri di un Napoli non bello ma che piace, soprattutto perché passa in vantaggio. Azione d’attacco sul lato di Politano e dopo rimpalli e carambole finisce in rete con l’autogol di Marusic. Non sembra vero ma purtroppo la coperta è corta, le seconde linee sono poche, tra infortuni e un mercato di gennaio deficitario, ed ecco che entra Rafa Marin, Mazzocchi esausto lascia, Politano è dirottato a sinistra e questo permette alla Lazio di crederci, e come al solito la beffa è dietro l’angolo. Giocata di rimessa, Zaccagni trova il solito Dia e l’ex Salernitana beffa Meret con un diagonale velenoso. Colpe? Come per i meriti… di tutti. Finisce 2-2 e i rimpianti salgono. Il sostegno di tutti noi deve essere per questa squadra, per questi ragazzi, solo per questi calciatori che ci stanno mettendo l’anima ma non possono fare sempre i miracoli.

In chiusura, personalmente, vorrei chiedere scusa per il ritardo nell’editoriale e per la mancata diretta di Club Napoli Allnews su Teleclubitalia sia nel pre che nel post partita per un brutto incendio nello stabile della nostra Tv che ha distrutto un’abitazione al primo piano e l’intero palazzo è stato evacuato dai vigili del fuoco. Club Napoli Allnews su Teleclubitalia canale 77 torna lunedì alle 15:30!