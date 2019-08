"Per fare Icardi ci vuole Wanda Nara": la scelta di Dzeko stravolge la corsa a Maurito

(di Arturo Minervini) - “Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l’albero. Per fare l'albero ci vuole il seme…”. L’avrete sentita e magari canticchiata mille volte. È una filastrocca per bambini e come tutte le cose semplici raccoglie una grande verità: che la natura è regolata da un grande effetto domino. Che tutto quello che accade deve avere una causa scatenante. Il calciomercato no fa certo eccezione e basta un cambiamento per stravolgere scenari che sembrano ormai consolidati.

La notizia che non ti aspetti. Nessuno tra gli esperti mercato (che hanno passato una brutta estate, onestamente) aveva paventato la possibilità di un rinnovo contrattuale per Edin Dzeko con la Roma, con il bosniaco che veniva indicato da tutti come ormai prossimo partner in attacco di Lukaku in maglia Inter. Invece, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata l’ufficialità lanciata dalla Roma sui social nella serata di venerdì: Dzeko rinnova e rimane in giallorosso.

In maniera molto elementare, si può cercare di riassumere così l’effetto del rinnovo di Dzeko con la Roma, decisione che rischia di influenzare il futuro di almeno altri cinque bomber ancora in attesa di definire il loro futuro. Riassumendo il tutto in maniera schematica:

- Dzeko rinnova con la Roma e resta il centravanti di Fonseca

- La Roma in maniera automatica è fuori dalla lotta per raggiungere Icardi

- Restando alla Roma, Dzeko lascia l’Inter a caccia di una punta da affiancare a Lukaku

Con la Roma che non ha bisogno di un centravanti, sfuma per Higuain forse l’ultima ipotesi di accasarsi

La Juve senza se no riuscisse a cedere Higuain faticherebbe a prendere Icardi, dovendo anche risolvere la grana Mandzukic

La possibilità dello scambio Dybala-Icardi è sempre più complessa, perché le parti in causa (tutte) hanno più volte assolutamente escluso tale possibilità

L’Inter potrebbe valutare l’idea Milik, attaccante che ha dimostrato con la Polonia di poter fare bene anche agendo alle spalle di una punta di peso

Il Napoli, se davvero volesse prendere Icardi, si troverebbe ad agire in una condizione ottimale dopo l’effetto domino scatenato dal rinnovo di Dzeko

Cosa manca? Probabilmente tutta la questione verte sulla volontà di Icardi. Cosa vuole davvero Maurito? Solo la Juve? E se la Juve non riuscisse a trovarsi nelle condizioni per prenderlo, cosa farebbe l’argentino? Resterebbe all’Inter, senza giocare, provando magari a ricorrere alle vie legali per liberarsi? Questione che resta centralissima e che verrà risolta, si pensa, nelle prossime due settimane. Il Napoli farà le sue valutazioni, ma non affonderà il colpo fino a che non sentirà da parte del calciatore la piena partecipazione al progetto azzurro. Ruolo centrale, ancora una volta, esercitato da Wanda Nara, moglie-agente del classe ’93, in costante contatto con Giuntoli. Da lei il Napoli aspetta un segnale, perché per ‘Fare Icardi ci vuole Wanda Nara…”.