RILEGGI LIVE - Champions: per il Napoli c'è l'Eintracht! Va di lusso alle milanesi, evitate le super-big!

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

OTTAVI DI FINALE

RB Lipsia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern Monaco

12.20 - Va benissimo all'Inter che da seconda pesca il Porto

12.18 - Per il Borussia Dortmund c'è il Chelsea

12.17 - Ecco l'Eintracht: tre possibilità rimaste e viene accoppiato al Napoli!

12.16 - Per il Milan c'è il Tottenham di Conte!

12.15 - Il Liverpool pesca il Real Madrid!

12.14 - Niente Brugge per il Napoli: pesca il Benfica!

12.10 - Si parte subito col Lipsia, accoppiato al Man City

12.05 - Vengono illustrate le modalità del sorteggio e si può partire

12.00 - Inizia la cerimonia con la presentazione delle squadre partecipanti

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 si svolgerà quest'oggi presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle 12 e vedrà coinvolte le 16 squadre che hanno superato la fase a giron con le prime designate come teste di serie e le seconde come non teste di serie. Il Napoli, che ha chiuso il primo posto nel girone, può affrontare le seconde ad eccezione di Liverpool, Inter e Milan. Le gare d'andata sono in programma per il 14/15/21/22 febbraio. Quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo. Il calcio d'inizio è previsto per le 21.

TESTE DI SERIE

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

Borussia Dortmund (GER)

Club Brugge (BEL)

Eintracht Francoforte (GER)

Inter (ITA)

Lipsia (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase. Inoltre non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi.

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Il sorteggio di quarti, semifinali e finale sarà venerdì 17 marzo.