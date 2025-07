Tre acquisti prima del ritiro: i nomi dei colpi per Dimaro

Squadra al completo, o quasi, per il raduno del 15 luglio e per il ritiro di Dimaro che comincia il 17 luglio e durerà fino al 27. Questo l'obiettivo del Napoli che dunque ora accelera sul mercato come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Tanti nomi in agenda e tre colpi sono vicini alla conclusione dopo quelli già ufficializzati di De Bruyne, parametro zero, e Marianucci dall'Empoli.

"A Dimaro inizia un’altra avventura ambiziosa e sperano di poterne fare parte fin dall’inizio anche Lang, Lucca e Beukema, i tre potenziali rinforzi su cui il club azzurro si sta muovendo con maggiore determinazione sul mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a tessere la tela delle trattative e non ha perso di vista il terzino spagnolo Juanlu, mentre oggi vola a Villarreal il suo connazionale Rafa Marin, ceduto in prestito. Entro il 15 luglio ci saranno di sicuro molte novità".