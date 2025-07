Beukema a un passo, Tmw: ADL alza offerta, si chiude col Bologna!

Vicino un altro colpo di mercato per il Napoli. Sam Beukema è sempre più vicino al trasferimento nella squadra campione d'Italia. Dopo settimane di trattative e a tratti di muro contro muro, Napoli e Bologna sono vicine a un accordo per il trasferimento del difensore olandese che negli ultimi giorni ha chiarito a più riprese le sue intenzioni: vuole trasferirsi nel club partenopeo. "L'iniziale forbice di 10 milioni di euro tra la richiesta della società emiliana e la proposta di quella del presidente De Laurentiis s'è decisamente assottigliata dopo gli ultimi confronti.

Il Napoli ha infatti alzato la sua proposta a 28-29 milioni di euro, il Bologna ha acceso il semaforo verde per una chiusura a 30 milioni di euro anche perché ha preso atto della volontà del calciatore di fare a 26 anni un ulteriore step nella sua carriera dopo due eccellenti stagioni nel capoluogo emiliano. Beukema ha raggiunto da tempo un accordo sull'ingaggio per le prossime cinque stagioni". Lo riporta la redazione di Tmw. Dunque per gli azzurri pronto un altro colpo di mercato in difesa dopo Marianucci. E ora attesa per Lang e Juanlu: pronte le prossime operazioni aspettando di definire anche il rebus Osimhen a cui si lega il nome del prossimo centravanti con Simeone in uscita. Lucca, Nunez o Kean, new entry nell'elenco.