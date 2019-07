RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 2: seduta pomeridiana, lavoro atletico e sul pressing, ora partitella 9 vs 9

18.50 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli per ulteriori news ed approfondimenti ed appuntamento con i live a domani: oltre alle due sedute, alle 12.30 è prevista la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

18.45 - Applausi per Ghoulam, apparso già in ottime condizioni, che rientra negli spogliatoi.

18.40 - Termina la partitella, ora fase finale con stretching ed alcuni azzurri che provano delle conclusioni verso la porta.

18.33 - A segno i bianchi, sotto ora 2-1: la rete grazie ad un tiro da fuori di Younes, deviato in rete da un 'avversario'.

18.31 - Uno-due rapido dei verdi, che si portano 2-0 sui bianchi: segna prima Simone Verdi dopo una bell'azione di gruppo, poi Gaetano con una conclusione dalla distanza.



18.25 - Finisce l'esercitazione attacco contro difesa. Viene disposta un'altra porta sulla trequarti e ora si gioca la partitella classica.



18.20 - Prosegue la partitina a metà campo, attacco contro difesa. Si gioca a ritmo spedito.



18.15 - Ancelotti chiede alle due squadre di giocare a due tocchi. Gaetano, poco fa, ha sbagliato un passaggio toccando il pallone una sola volta ed è stato ripreso dal mister.



18.10 - Tonelli ha rimediato un leggero colpo da Gaetano. Solo una botta anche per lui, sta bene.



Bianchi: Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Verdi

Verdi: Di Lorenzo Tonelli, Chiriches, Zanoli; Tutino, Zedadka, Palmiero, Labriola; Sgarbi.

18.03 - E' il momento della partitella su poco più di una metà campo, 9 contro 9 e con una sola porta.

17.55 - Grande intensità da parte dei bianchi e dei verdi nella pressione alta e l'altra squadra che chiaramente deve uscire dalla pressione. Esercitazione ormai classica negli ultimi anni che caratterizzava gli allenamenti anche degli anni scorsi.

17.51 - Partitella a pressione in corso adesso, senza calciare in porta: solo pressing e possesso, bianchi contro verdi, con solo quattro azzurri considerabili 'jolly', in giallo, che s'alternano con ambo le squadre.



17.47 - Aumenta l'intensità dell'esercitazioni con il pallone che scorre mentre gli azzurri scattano da una porta all'altra.

17.43 - L'esercitazione prosegue con scambi di posizione mentre, tre alla volta, i giocatori si scambiano palla correndo da una metà campo all'altra.

17.38 - Squadra in campo. prosegue il lavoro atletico, ma stavolta scambiandosi palla a gruppi da una porta all'altra.

17.30 - Dopo un breve colloquio a centrocampo, inizia l'allenamento con gli azzurri che fanno attivazione sulla pista d'atletica alle spalle del campo.

17.25 - Ovazione per l'ingresso degli azzurri.

17.15 - Ancora lavoro a parte per Inglese.

17.00 - I primi azzurri raggiungono la palestra.

16.45 - Cielo sereno su Dimaro in questo momento, dopo la pioggia di questa mattina.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale della seconda seduta d'allenamento del Napoli nel day2 del ritiro di Dimaro. In questo live tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.