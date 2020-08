RILEGGI LIVE - Napoli-L'Aquila 11-0, Napoli-C.d.Sangro 10-0: che esordio per Osimhen, tripletta in 8'!

20.17 - FINISCE QUI! Il Napoli vince il triangolare battento per 10-0 il Castel di Sangro e per 11-0 L'Aquila! Tanti spunti positivi, come quello dell'esordio di Victor Osimhen con la maglia azzurra! Restate su Tuttonapoli.net per le interviste e tutti gli approfondimenti

45'+3' - GOOOOOL DEL NAPOLI! Azione finale degli azzurri sulla quale si chiude la partita: palla a Lozano che da destra mette dentro, arriva il capitano che di tacco infila il portiere! 11-0! (1', 3', 8' Osimhen, 6', 32' Mertens, 17', 28' Lozano, 20' Ghoulam, 22', 30', 45' Insigne).

45'+1' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

45' - Ritmi calati in questo finale di partita, gli azzurri hanno speso tanto.

43' - Altri due cambi per l'Aquila.

41' - Il Napoli spinge da destra con Lozano, il messicano riceve e prova a scaricare in area ma trova il portiere pronto a bloccare la sfera.

39' - Triplo cambio per la squadra abruzzese.

38' - L'Aquila si fa vedere ancora, cross dalla sinistra verso Maisto che incorna ma trova la difesa azzurra pronta a liberare.

35' - Cambio di portiere per il Napoli: fuori Ospina, dentro Contini.

34' - L'Aquila si fa vedere, il numero dieci prova il tiro dalla distanza! Si distende Ospina che blocca la sfera.

32' - GOOOOOOOL DEL NAPOLI! MERTENS! Osimhen recupera palla sulla trequarti e cede a Mertens, dalla sinistra il belga va sul secondo palo e batte il portiere con un gran gol!

30' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Azione veloce del Napoli con Lozano che scambia con Mertens, poi il messicano va dentro per Insigne che a porta vuota non può sbagliare!

28' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! Palla ad Osimhen che sulla destra parte veloce, scarico dentro per Lozano che impatta e scarica in porta! 8-0!

27' - L'Aquila effettua un paio di cambi, forze fresche in campo.

26' - L'Aquila pericolosa in contropiede, palla a Maisto che calcia da fuori! Tiro a lato!

24' - Si vede anche Rrahmani! Sugli sviluppi del corner la palla viene colpita dal difensore azzurro, fuori!

22' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Palla di Mertens nello spazio per Insigne che buca la difesa, tocco sotto a scavalcare il portiere e palla in porta!

20' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! GHOULAM! Dalla sinistra parte il cross, si inserisce da dietro Ghoulam che incorna e batte il portiere!

19' - Ancora Ospina impegnato, calcia il numero 9 dell'Aquila ma ancora il portiere colombiano blocca senza problemi.

17' - GOOOOL DEL NAPOLI! LOZANO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla viene spizzzata da Osimhen, alle sue spalle è pronto Lozano che incora e batte il portiere! 5-0!

15' - Si vede anche Ospina, punizione per l'Aquila dalla destra e palla direttamente in porta, blocca a terra Ospina.

13' - LOZANO! Insigne parte sulla sinsitra, va sul secondo palo dove trova Lozano pronto a colpire! Fuori!

11' - Azione veloce del Napoli, dalla sinistra parte il traversone teso per Osimhen che infila in porta ma l'arbitro ferma tutto, offside.

9' - "Osimhen, Osimhen", canta già il pubblico di Castel di Sangro, già pazzo del nuovo bomber azzurro

8' - GOOOOL DEL NAPOLI! TRIPLETTA DI OSIMHEN! Scatenato l'ex Lille! Lozano intercetta nella metà campo avversaria, Osimhen salta un uomo, punta il portiere, salta anche lui ed infila in porta! 4-0!

6' - GOOOOL DEL NAPOLI! MERTENS! Ghoulam apparecchia per il belga che riceve in area, alza la testa ed infila all'angolino lontano! 3-0!

3' - GOOOOOL DEL NAPOLI! ANCORA OSIMHEN! Lancio di Malcuit ancora per il nigeriano che parte in verticale, ancora infila la difesa e scarica di potenza in porta!

1' - GOOOOOL DEL NAPOLI! OSIMHEN! Subito in gol l'attaccante nigeriano! Palla in verticale per l'attaccante che di potenza e velocità infila la difesa e con un tocco preciso batte il portiere!

1' - COMINCIA NAPOLI-L'AQUILA!

19.24 - Il Napoli è pronto a scendere in campo per la seconda partita del triangolare contro l'Aquila. Ecco l'undici scelto da Gattuso per questo secondo match:

4-2-3-1: Ospina; Malcuit; Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Elmas, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

19.18 - Finisce la partita! Il Napoli batte il Castel di Sangro 10-0 (5', 22', 41' Politano, 7' Di Lorenzo, 8', 17' Milik, 16' Koulibaly, 19', 32' Younes, 21' Gaetano). Ora una breve pausa, e poi la sfida contro l'Aquila.

45' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

42' - Altri cinque cambi per il Castel di Sangro, cambia nuovamente il portiere.

41' - GOOOOOL DEL NAPOLI! Il Napoli batte una punizione veloce, palla a Politano che solo in area scarica in porta!

40' - LUPERTO! Incornata sugli sviluppi del corner, palla fuori di poco!

39' - Prosguono le sostituzioni: altri tre cambi per il Castel di Sangro che schiera forze fresche in campo.

37' - Anche il Napoli cambia il portiere: esce Meret, dentro Contini.

35' - Il Castel di Sangro cambia il portiere: applausi per Romito che esce soddisfatto dopo aver parato il rigore di Younes.

33' - GOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! Younes riceve in area, si accentra e ne salta due, poi incrocia il destro e scarica in porta!

30' - Sostituzione per il Napoli: fuori Milik, dentro Llorente.

27' - Bel pallone lavorato a sinistra e cross per Milik. In estirada il polacco si divora il 9-0.

25' - YOUNES SI FA PARARE IL RIGORE! Bella parata di Romito sul tentativo di Younes dagli undici metri.

24' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI!

22' - GOOOOOOOL DEL NAPOLI! DOPPIETTA DI POLITANO! Davanti a Romito, Milik sbaglia. Sulla ribattuta arriva Politano, che di testa a porta sguarnita fa 8-0!

21' - GOOOOOLL DEL NAPOLI! SEGNA ANCHE GAETANO! Ripartenza del Napoli finalizzata dal classe 2000, che davanti al portiere non sbaglia!

19' - GOOOOOLLLL DEL NAPOLI! A SEGNO YOUNES! Sovrapposizione di Di Lorenzo, Politano taglia e va dall'ex Empoli che mette al centro per Younes: quest'ultimo spinge in rete il 6-0!

17' - GOOOOOOLLL DEL NAPOLI! DOPPIETTA DI MILIK! Altra palla in area per l'ex Ajax, che dopo aver realizzato il suo primo gol col destro adesso gonfia la rete col piede forte: il suo mancino termina in fondo al sacco!

16' - GOOOOOL DEL NAPOLI! A SEGNO KOULIBALY! Bellissima rete del capitano di oggi azzurro: la forza fisica ha la meglio sul portiere e con un grande gesto atletico, quasi in rovesciata, il senegalese batte Romito e sigla il 4-0!

11' - Cross di Di Lorenzo, colpo di testa di Gaetano: palla fuori.

10' - Gaetano serve Zielinski, che va da Younes. Serie di dribbling e conclusione rimpallata.

8' - GOOOOOOOOOOLLL DEL NAPOLI! A SEGNO ANCHE MILIK! Non sbaglia il polacco nell'area di rigore avversaria: davanti al portiere resta freddo e firma il tris degli azzurri!

7' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! LA RETE DI DI LORENZO! Altro assist di Demme, che pesca Di Lorenzo, partito da destra. A tu per tu col portiere l'ex Empoli sigla il 2-0!

5' - GOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! A SEGNO POLITANO! Demme ancora al centro dell'azione, il Napoli attacca a pieno organico. Palla per Politano, che ignora Milik accanto a lui, calcia e realizza la prima rete stagionale!

4' - Sgroppata di Younes sulla sinistra. L'ex Ajax guadagna il fondo e mette un cross troppo profondo per tutti: palla in fallo laterale.

3' - Palla in verticale per Younes, chiuso però da D'Amico. Luperto poi commette fallo sul giocatore del Castel di Sangrol.

2' - Demme scarica su Zielinski, che cambia gioco ma non ha precisione nel piede in questa circostanza.

18.30 - PARTITI! Inizia Napoli-Castel di Sangro!

18.28 - Squadre a centrocampo: saluti al pubblico del 'Patini', tutto pronto per il calcio d'inizio.

18.23 - Napoli in campo con la nuova maglia

18.19 - E' FINITA! 12-0 il finale per L'Aquila, ora il Castel di Sangro con un altro 11 affronterà il Napoli

18.15 - Il Napoli si prepara ad entrare in campo mentre la prima gara è sul 12-0

18.07 - Pausa sul 10-0 per l'Aquila, il Castel di Sangro ora con un altro 11 affronterà il Napoli

18.02 - Partita sull'8-0 mentre in tribuna si accomoda anche Pisacane, agente tra gli altri di Insigne e Contini

18.00 - Livello imbarazzante del Castel di Sangro che è sotto 7-0

17.55 - Arriva il 6-0 dell'Aquila mentre il Castel di Sangro fa già riscaldare la formazione che affronterà a seguire il Napoli

17.50 - 5-0! Di Paolo firma il tris per una partita che non c'è.

17.47 - 4-0! Arriva il tris dell'Aquila e poi anche il 4-0 contro un Castel di Sangro che è chiaramente di un livello molto più basso pur facendo la stessa categoria.

17.43 - RADDOPPIO DELL'AQUILA - Ancora Di Paolo trova il gol dopo un'azione sulla destra,

17.40 - GOL DELL'AQUILA! Sblocca il risultato il numero 9 Di Paolo

17.35 - Perfettamente distanziati gli spettatori, come potete vedere dagli scatti di Tuttonapoli

17.31 - INIZIATA!

17.30 - In campo intanto Castel di Sangro e L'Aquila per la prima gara

17.20 - Out Tutino, Machach, Bifulco, mentre Fabian, Mario Rui e Maksimovic hanno avuto piccoli problemini e non risulta convocato invece Allan

17.15 - FORMAZIONE UFFICIALE - Ecco il Napoli che affronterà la prima gara contro la perdente del primo match. Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik, Younes. A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Ounas, Lobotka, Mertens, Insigne, Rrahmani, Elmas, Lozano, Llorente, Osimhen, Ciciretti, Senese. All. Gattuso

17.05 - Inizia il riscaldamento degli arbitri.

17.00 - Il programma del triangolare:

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L'aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

16.50 - Azzurri arrivati allo stadio

16.30 - A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, si comunica che il numero complessivo di posti a sedere presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà ampliata, per la gara di oggi, di circa 280 posti.

16.15 - Massimo rispetto delle regole: tutti i tifosi entrano con la mascherina ed il controllo della temperatura e poi vengono distribuiti dagli steward sulle tribune col distanziamento.

15.45 - Il triangolare verrà aperto dalle squadre di casa, Castel di Sangro e L'Aquila, poi seguirà il Napoli contro la perdente della prima sfida ed ancora il Napoli con la vincente del primo incrocio.

15.30 - "Si invitano tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.L’acceso sarà consentito a partire dalle ore 15:30 al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’impianto", è stato l'avviso del club ai tifosi che hanno acquistato il biglietto.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale del triangolare con le formazioni locali del Castel di Sangro e dell'Aquila, entrambe in eccellenza, che rappresenteranno le avversarie nel primo test del pre-campionato azzurro