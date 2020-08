FOTO TN - Triangolare, a Castel di Sangro 1280 spettatori perfettamente distanziati

In campo in questo momento ci sono Castel di Sangro e L'Aquila, poi toccherà al Napoli giocare contro la perdente. Il triangolare è partito e, in attesa degli azzurri, sugli spalti ci sono 1280 tifosi, perfettamente distanziati, come da nuova normativa anti-Covid. E' stato aumentato il numero di posti al 'Patini' per questo test, il pubblico è già tutto all'interno dello stadio.