Scambierebbe Osimhen per Lukaku, Neres e McTominay? Sì! Certamente!

Sì, certamente! Così rispondeva a Massimo Troisi in Ricomincio da Tre l’attore Marco Messeri alla domanda “Vuole diventare Gianni Agnelli o Alain Delon?”. E così risponderebbe, anche se non può dirlo pubblicamente, Antonio Conte se qualcuno gli chiedesse ‘Scambierebbe Osimhen per Lukaku, Neres e Mctominay?”.

È corsa contro il tempo, quella in un calciomercato che nelle tempistiche non è andato di certo come la società si aspettava. Il rinnovo con Osimhen, le promesse fatte su offerte che sarebbero arrivate per il nigeriano, avevano alimentato la certezza di riuscire a piazzare velocemente l’attaccante, monetizzando per poi vivere sugli obiettivi che erano stati fissati.

Oltre il rammarico, c’è ancora tempo per provare a chiudere col botto questo calciomercato. Tutto, però, resta ancora legato alla cessione di Osimhen, che potrebbe permettere al Napoli di piazzare colpi importanti. La valutazione di De Laurentiis resta vicina ai 100 milioni, una cifra che permetterebbe di regalare a Conte il tanto desiderato Lukaku, David Neres dal Benfica ed il forte mediano dello United Scott Mctominay. Insomma, sarebbe un bel finale di una storia molto ingarbugliata. Conte ci spera, attende e non ha dubbi su quella che è la sua posizione ad un finale del generale. Sì! Certamente!