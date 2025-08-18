Lukaku tiene in ansia il Napoli, Il Mattino: "C'è una sensazione dopo gli esami"

C'è grande apprensione in casa Napoli per le condizioni di Romelu Lukaku. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'attaccante nella giornata di domenica abbia sostenuto dei controlli a seguito dell'infortunio subito in amichevole contro l'Olympiakos: "A Reggio Emilia, sabato, ci potrà essere Giuseppe Ambrosino, al momento seconda punta a disposizione vista l'assenza di Lukaku.

Ieri il belga si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del Napoli a Castel Volturno, oggi il responso: le sensazioni, però, continuano a non essere positive per un recupero lampo. Il Napoli ha pensato, per tutto il weekend, di poter tornare in corsa anche per un nuovo attaccante da regalare a Conte, ma la valutazione sarà fatta solo con chiarezza e con tempi di recupero di Big Rom alla mano. Si teme uno stop lungo. Ma serve calma su ogni valutazione".