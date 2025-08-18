Napoli a caccia di un '9', Il Mattino: "Spunta Nicolas Jackson"

"Il Napoli ha pensato, per tutto il weekend, di poter tornare in corsa anche per un nuovo attaccante da regalare a Conte, ma la valutazione sarà fatta solo con chiarezza e con tempi di recupero di Big Rom alla mano". Così scrive l'edizione odierna de Il Mattino sulle strategie di mercato in attacco degli azzurri, dopo l'infortunio di Lukaku. Il quotidiano fa il nome di Nicolas Jackson come possibile idea last minute.

"Ieri, il Manchester United ha mandato in panchina Zirkzee e in tribuna Hojlund: anche il nome di Nicolas Jackson del Chelsea può tornar comodo. Che all’olandese ex Bologna ci ha pure pensato più di una volta e che ora potrebbe davvero fare al caso dell’attacco. Un attacco che aspetta e teme" si legge sul Mattino di oggi,