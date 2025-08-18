Ultim'ora Finalmente Gutierrez: lo spagnolo è a Villa Stuart per le visite mediche

Il Napoli è pronto ad accogliere Miguel Gutiérrez. Dopo una trattativa lunga e articolata con il Girona, il terzino spagnolo classe 2001 è pronto a sostenere nella giornata di oggi le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. L'ex Real Madrid, che ha superato l'infortunio che l'ha tenuto fermo negli ultimi mesi, è arrivato in mattinata nella capitale e successivamente andrà a firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per cinque anni.