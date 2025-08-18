Il 9 last minute, Cds: "Spuntano anche Dovbyk e Krstovic, la situazione"

Il Napoli guarda anche in Serie A per trovare un sostituto last-minute per Romelu Lukaku. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i nomi che la dirigenza azzurra sta valutando insieme ad Antonio Conte in queste ore di grande apprensione per le condizioni del centravanti belga. Tra le piste possibili, occhio anche a Dovbyk e Krstovic.

"Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare" spiega il quotidiano.