Tuttosport su ADL: "Vive notti insonni, a giugno riprenderà in mano redini club!"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola parla di De Laurentiis e del suo silenzio e di quello che potrebbe accadere da qui a fine stagione in termini di scelte e decisioni: "Il popolo azzurro vorrebbe sentire la voce di De Laurentiis sui temi caldi (arbitri, trasferte vietate, ecc.), ma il patron preferisce restare in silenzio, meditare ed aspettare la fine della stagione per riprendere in mano le redini del Napoli.

Sapere che la squadra a metà febbraio abbia già fallito gli obiettivi della Champions, dello scudetto e della Coppa Italia, gli sta facendo vivere notti insonni e, nel silenzio delle sue riflessioni, prega affinché il campionato si possa concludere non al di sotto del quarto posto: senza i prossimi introiti della Champions, la situazione contabile comincerebbe ad essere preoccupante".