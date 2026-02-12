Caso Conte, Gazzetta: "Decisive immagini tv, arbitro e quarto uomo non avevano sentito"

Gli insulti di Antonio Conte all'arbitro Manganiello sono da ieri sul tavolo del procuratore Giuseppe Chinè. Da quanto risulta il referto arbitrale non riporterebbe nulla dell'episodio più eclatante (ma potrebbero essercene altri), perché il direttore di gara sarebbe stato troppo lontano dall'azione e il quarto uomo distratto da una conversazione negli auricolari.

Ma le telecamere hanno colto in pieno lo sfogo del tecnico azzurro contro l'arbitro, con annesso insulto. Il labiale appare inequivocabile: <