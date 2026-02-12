Due titolari tornano dal 1' contro la Roma: le ultime di formazione
Domenica al Maradona contro la Roma saranno diverse le novità di formazione rispetto alla sfida di martedì con il Como. In difesa mancherà l’ex di turno, Juan Jesus, out per squalifica dopo il doppio giallo di Marassi. Al suo posto è pronto a tornare a sinistra nei tre dietro Buongiorno, in panchina in Coppa Italia. Avrà la grande chance di riscattare la prova di Genova con i due errori che avevano rischiato di compromettere l’esito della partita.
Come riferito dal Cds, l’altra novità sarà il ritorno dal primo minuto a destra di Politano, altro titolare storico dell’ultimo scudetto, già in campo martedì al Maradona prima come esterno di centrocampo al posto di Mazzocchi (il suo ruolo, quello che ricoprirà domenica) e poi alto nei tre d’attacco dopo l’uscita di Vergara.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Roma
