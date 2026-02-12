Diede 10 al mercato di Manna, Alvino attacca Criscitiello: "Si è rimangiato tutto!"

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso il proprio account X, ha attaccato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, postando un screeno e scrivendo: "Chiedo aiuto, ho bisogno di capire se il problema è mio che ricordavo questo, oppure di chi, per ovvie ragioni, si rimangia tutto? Ccà nisciuno è fesso! Siamo di fronte ad un caso da analizzare con calma! Mamma mia".

Lo screen riporta le dichiarazioni estive di Criscitiello, quando diede 10 al mercato del Napoli: "Voto 10 al mercato del Napoli. Poco cinema, questa volta, e tanta concretezza. La linea Conte passa su tutto. I big che arrivano dalla Premier e anche i tappa buchi arrivano dallo United; questo ti fa capire la grandezza del club e della squadra. La tegola Lukaku si abbatte su Antonio che, però, rimedia sull’attaccante dello United che era il secondo obiettivo del Milan. Napoli bene anche nelle uscite. Se il mercato regala delle indicazioni, allora, la griglia scudetto è Napoli-Inter-Roma-Juve-Milan".